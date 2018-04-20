На площади Революции Челябинска работают силовики и полицейские

В Челябинске на площади Революции работают представители силовых структур и правоохранительных органов. Речь – о здании «Челябинвестбанка», где ранее была массовая эвакуация людей.

В пресс-службе городского УМВД России пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В пресс-службе регионального УФСБ агентству «Урал-пресс-информ» рассказали, что в настоящее время на месте силовики и полицейские проводят весь необходимый комплекс мероприятий.

Как стало известно агентству, происходящее в центре Челябинска – не учения. Причиной, по которой стражи порядка прибыли на площадь Революции, а люди массово покидали здание, является анонимный звонок.