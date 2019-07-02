На трассе в Еткульском районе разбились два человека

Два человека погибли в аварии в Еткульском районе (Челябинская область). Водитель не справился с управлением и улетел в кювет.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером первого июня на первом километре автодороги Лесной-Белоусово на территории Еткульского района.

«59-летний мужчина, управляя автомобилем Датсун, по предварительным данным не справился с управлением, улетел и кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.