На Верхнеуральском водохранилище спасли 8 человек за один день

На водохранилище в Верхнеуральском районе (Челябинская область) перевернулись два надувных матраца, на которых находись семь человек. Помощь спасателей подоспела в самый нужный момент, когда силы у людей, оказавшихся в воде, уже заканчивались силы.

Трагедия на воде разыгралась 13 июля. Группа из семи человек (5 мужчин и 2 женщины) решила поплавать на двух надувных матрацах. Причем на один из них поместилось сразу 5 «пассажиров».

«Когда группа уже отплыла на приличное расстояние, сильные порывы ветра перевернули матрацы и люди оказались в воде. А до берега порядка 300 метров, в такой нештатной ситуации, когда даже у подготовленного человека силы заканчиваются быстро это очень большое расстояние. Помог тот факт, что 6 из 7 человек обладали достаточными навыками плавания и первое время держались на воде, также помогая одной девушке, которая плавать не умела», - сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Помощь спасателей подоспела в самый нужный момент, когда силы у людей заканчивались.

Но на этом история спасения не закончилась. В этот день был спасен еще и восьмилетний мальчик, которого сильный ветер и волна уносили далеко от берега. Спасатели услышали крики с берега: «Помогите! Спасите нашего мальчика». Моторная лодка быстро домчала их к юному путешественнику, которого он тут же взяли на борт. А тут и отец подоспел.

Фото пресс-службы МЧС области