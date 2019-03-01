Сдали нервы: наркокурьер из Челябинска сам выдал себя полицейским

Сотрудники полиции Челябинска задержали местного жителя, у которого при личном досмотре они обнаружили 100 граммов наркотика. Откуда «дурь» и кому она предназначалась? Наркокурьер хранит молчание.

Инспекторы полка дорожно-постовой службы ГИБДД Челябинска, дежурившие на Свердловском тракте, для проверки документов остановили иномарку. Пока инспектор общался с водителем, его напарник заметил, что пассажир машины сильно нервничает и постоянно оглядывается. Страж порядка решил у него также посмотреть документы.

При этом он поинтересовался, а нет ли у мужчины при себе запрещенных предметов. На удивление быстро пассажир иномарки признался, что есть. В результате досмотра в сумке гражданина инспекторы ДПС обнаружили и изъяли синтетическое наркотическое средство, общей массой около 100 граммов.

«По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Задержанному грозит до двадцати лет.

«Если вы располагаете информацией о фактах незаконного распространения наркотиков или у вас имеется информация о лицах их употребляющих, просьба сообщать в полицию», - добавил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Шамиль Каримов.

Сообщения круглосуточно принимаются по телефонам дежурной части: 266-14-14, 265-02-00 или 02.

Фото и видео: УМВД России по городу Челябинску