Не все водители Челябинска хотят правильно перевозить детей

В рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы» и в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Челябинска сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за перевозкой юных горожан.

За два месяца 2019 года в Челябинске уже произошло десять ДТП с участием детей-пассажиров. Все они получили ранения разных степеней тяжести. 20 марта сотрудники ГИБДД областного центра проверили, как родители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Дорожные стражи порядка обнаружили много нарушителей, которые подвергают своих чад серьезной опасности.

«В ходе мероприятия группы нарядов дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были приближены к образовательным учреждениям города. Инспекторы ГИБДД городского управления МВД России проверяли автомобили, прибывающие к детским учреждениям, на предмет соблюдения правил перевозки юных пассажиров», - сообщили в пресс-службе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска.

Дорожные полицейские выявили 47 нарушений перевозки маленьких пассажиров. В отношении водителей составлены административные материалы. Им предстоит заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают также, что в соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ:

- перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка;

- перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности;

- на переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет (включительно) можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещено использовать для перевозки детей иные средства (адаптеры на ремень безопасности, подушки и т.п.), не соответствующие Европейским нормами безопасности. Детское удерживающее устройство должно быть установлено в автомобиле в соответствии с руководством по его эксплуатации.