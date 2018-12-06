Обкурившийся озерчанин вызвал полицию из-за шумных соседей и «спалил» свою нарколабораторию

Обкурившийся уроженец Озерска (Челябинская область), проживающий в Екатеринбурге, «устал» от шумных соседей и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка буйных жильцов не обнаружили, зато нашли в квартире у звонившего в дежурную часть грамотно оборудованную лабораторию по выращиванию конопли.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о шумных соседях от жителя дома на улице Комсомольская. По сообщению прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Стражи порядка при опросе заявителя обратили внимание на внешний вид мужчины – расширенные зрачки, неадекватное поведение, характерный запах курительных смесей в квартире. При осмотре жилища полицейские обнаружили, что в «однушке» имелось все необходимое для культивации запрещенных растений.

«Со слов предполагаемого организатора кустарной лаборатории, 28-летнего неработающего жителя Озерска, коноплю он выращивала с целью сбыта. На момент визита полицейских подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердили результаты проведенного медицинского освидетельствования. В отношении квартиросъемщика возбуждено административное производство по статье «Употребление наркотических средств», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Полицейские изъяли 19 кустов растений, а также несколько упаковок готовой продукции массой 40 граммов, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области. По результатам экспертизы изъятое оказалось наркотическим средством «конопля».

Мужчина задержан и помещен в СИЗО.

В настоящее время следственным подразделением полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2018 года в Челябинске. Обкурившиеся челябинские студенты колледжа «Комитент» также сами вызвали полицию. Им показалось, что в их дверь кто-то ломится, а на балконе неизвестные установили камеры видеонаблюдения и за ними подсматривают.Полицейские, оценив обстановку, поняли, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения и вызвали оперативно-следственную группу. В присутствии понятых была осмотрена комната, были найдены следы употребления наркотиков, пакетик с анашой, изолента для закладок, весы и мини-лаборатория по выращиванию конопли.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. Изъятые кусты растений направлены на исследование», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.