Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 09:27
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинский областной суд продлил меру пресечения в отношении бизнесмена, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната, расположенной в поселке Лазурный (Красноармейский район, Челябинская область). Он останется под домашним арестом еще на три месяца.

Челябинский областной суд 26 июля, рассмотрев материал досудебного производства в отношении подозреваемого в педофилии, продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до второго ноября 2019 года.

«Следователь указал, что продление меры пресечения необходимо для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и составления обвинительного заключения», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель, который представлялся детям «дядей Сережей», используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления опеки над ребенком. Следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Следственное управление СКР по Челябинской области  возбудило против него уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ -  «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

На период следствия были отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, которые подозревались в причастности к совершению преступления. Потом в СКР заявляли, что у следствия нет оснований для отстранения их от занимаемых должностей, и педагоги вернулись к работе. Руководитель детского дома уволена.

Автор: 
Инна Шемаева
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