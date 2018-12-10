Охранное предприятие «Варяг» обвинило челябинца в преступлениях, которые он не совершал. ЧОП распространило информацию, в которой мужчину назвали ранее судимым мошенником, который заставил пенсионерку снять со счета полмиллиона рублей.

Информация появилось на официальном сайте ЧОП «Варяг». В сообщении говорится, что третьего декабря в отделении «Сбербанка» на Комсомольском проспекте сработала тревожная кнопка. Пожилая женщина в компании молодого человека намеревалась снять со счета все свои сбережения. Это вызвало подозрение операциониста и она вызвала на помощь бойцов ГБР «Варяга».

«Гражданин был немедленно задержан, позже его передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что этот серьезный мужчина на фото ранее судим, а на тот момент встречи с «варягами» находился в федеральном розыске. Со своей жертвой он познакомился на улице и рассказал историю о якобы жутких тяготах в жизни своей семьи. Ему удалось убедить женщину пойти с ним в банк, чтобы оказать материальную помощь. К счастью, этот план подонок осуществить не смог», - говорится в сообщении ЧОП.

Однако, как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных информированных источников, все происходило совсем не так. Этот мужчина никогда не был судим и не находится в федеральном розыске. С бабушкой он не знакомился на улице и не заставлял ее снимать деньги. С пенсионеркой они знакомы давно, он за ней присматривает по просьбе родственников. В банк они с мужчиной пришли для того, чтобы он помог ей перевести деньги дочери, которая живет в Израиле. Она уже позвонила участковому и подтвердила, что этот мужчина действительно друг их семьи, а не мошенник и подонок, как его обозвали в частном охранном предприятии. И деньги бабушка дочери все-таки перевела с помощью мужчины, но только не полмиллиона, как сообщает пресс-служба «Варяга», а 150 тысяч рублей.

«В полиции Челябинска проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Мужчина намерен подать на ЧОП «Варяг» в суд. У СМИ также возникает много вопросов. Почему охранное предприятие позволяет себе выдавать не проверенную и лживую информацию? Почему распространяет ее в СМИ, подставляя тем самым информационные агентства? И когда «Варяг» ответит за свою ложь?