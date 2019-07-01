Организована проверка по факту крупного пожара на городской ярмарке в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинской области) организована проверка по факту крупного пожара на Центральной городской ярмарке, где расположены 2 торговых центра и две открытые территории с ангарами и торговыми рядами общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. Пожар охватил 2 тысячи 300 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в помещении павильона «Узбекская кухня».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, сообщение о возгорании на рынке поступило на центральный пункт пожарной связи в 2 часа 15 минут ночи 30 июня.

Горели одноэтажные павильоны из профнастила. Горючие конструкции торговых рядов, многочисленный товар (текстиль, одежда, обувь) и сильные порывы ветра привели к быстрому распространению огня. До прибытия сотрудников МЧС охрана пыталась справиться с возгоранием самостоятельно, но огнетушители не помогли. Ситуация вышла из-под контроля.

Первое подразделение местного пожарно-спасательного гарнизона прибыло к полыхающему рынку через 6 минут. Было создано несколько боевых участков, на реку Урал установлена насосная станция, две автоцистерны встали на пожарный гидрант, к очагу проложены магистральные линии. Общими усилиями пожар был успешно локализован, а в дальнейшем ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

На ликвидацию последствий происшествия было привлечено 90 человек и 29 единиц техники.

Во время пожара и после ликвидации его последствий сотрудники полиции Магнитогорска выставили оцепление с целью недопущения граждан на опасную территорию. Автовладельцам рекомендовано было парковать свои транспортные средства на безопасном расстоянии.

Предварительную причину возгорания установила испытательная пожарная лаборатория, которая была отправлена из Челябинска в Магнитогорск.

В ГУ МЧС отмечают, что в ходе проверки ярмарки в июле 2018 года были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. На июль 2019 года была запланирована повторная проверка.

Теперь она будет проведена с особой тщательностью, с учетом произошедших событий.