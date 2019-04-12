Педофила из Сатки, убившего 14-летнюю школьницу, будут судить заново

Верховный суд Российской Федерации по представлению прокурора отменил приговор в отношении Григория Ильина из Сатки, осужденного за убийство девочки. Органами предварительного следствия он также обвинялся в покушении на изнасилование, однако в этой части обвинения был оправдан. Теперь педофила будут судить заново.

Органами предварительного расследования Григорий Ильин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, обвинялся в том, что 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке местности в районе перехода через реку Малая Сатка, напал с целью совершения изнасилования на 14-летнюю девочку.

«Он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам, в виду оказанного ею активного сопротивления, криков о помощи и попытки скрыться от него бегством. Понимая, что его преступные намерения стали очевидны для потерпевшей и, в случае её бегства от него, станут известны посторонним, Ильин, желая скрыть совершенное им покушение на изнасилование несовершеннолетней, нанес ей множество ударов ножом, в результате чего она погибла на месте совершения преступления», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Челябинский областной суд признал жителя Сатки Григория Ильина виновным в жестоком убийстве 14-летней девочки, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Органами предварительного следствия Ильин обвинялся в покушении на изнасилование, однако в этой части обвинения был оправдан. Смягчающим обстоятельством суд посчитал активное способствование раскрытию преступления в ходе расследования. В судебном заседании Ильин вину не признал, от дачи показаний отказался.

Сторона обвинения обжаловала приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия повторно исследовала материалы дела, доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы матери погибшей девочки, а также ее пояснения посредством видеоконференцсвязи и отменила приговор, как в части обвинения, так и части оправдания Ильина, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.