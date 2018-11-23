Тюрьма и особый режим: облсуд вынес жителю Сатки, зарезавшему девочку, суровый приговор

Челябинский областной суд сегодня, 23 ноября, признал жителя Сатки Григория Ильина виновным в жестоком убийстве 14-летней девочки, приговорив его к 14 годам лишения свободы. Первые пять лет осужденный по части первой статьи 105 УК РФ проведет в тюрьме, оставшееся десятилетие – в исправительной колонии особого режима.

Дополнительное наказание – ограничение свободы на срок полтора года. Оно будет исполнено после освобождения. В пользу мамы убитой девочки суд взыскал с осужденного один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе челябинского областного суда, свою юную жертву Ильин встретил у реки днем 24 июня прошлого года. Между ними возник конфликт: школьница высказала мужчине претензии по поводу его нетрезвого состояния. Тогда он нанес ей множество ножевых ранений. Девочка умерла на месте.

В судебном заседании Ильин вину не признал, от дачи показаний отказался.

Смягчающим обстоятельством суд посчитал активное способствование раскрытию преступления в ходе расследования. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений (он ранее судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней).

Органами предварительного следствия Ильин обвинялся в покушении на изнасилование, однако в этой части обвинения был оправдан.

Приговор в отношении 43-летнего жителя Сатки в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.