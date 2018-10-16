По факту ЧП на ТЭЦ-2 Челябинска начата доследственная проверка

По факту ЧП на ТЭЦ-2 Челябинска, в результате которого сегодня, 16 октября, днем пострадал рабочий, начата доследственная проверка. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и контролирующих органов.

Установлено, что мужчина 1961 года рождения получил ожоги, проводя работы по устранению утечек водорода. По предварительной информации, травмы были получены при возгорании газа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», реанимационная бригада увезла пострадавшего в ГКБ №6. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.