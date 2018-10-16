Рабочий, пострадавший от вспышки на челябинской ТЭЦ-2, находится в тяжелом состоянии

Рабочий, пострадавший в результате технологической вспышки в котлотурбинном цехе ТЭЦ-2 Челябинска, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчину 1961 года рождения госпитализировали с места происшествия в шестую больницу.

Как рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в городском управлении здравоохранения, на место выезжали две реанимационных бригады. Одна из них доставила пострадавшего в медучреждение. Врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.

ЧП случилось на ТЭЦ сегодня, 16 октября, около двух часов дня. Пожара после вспышки не случилось, не возникло и задымления, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области. Разрушений также не произошло.

На производственный цикл предприятия происшествие не повлияло.