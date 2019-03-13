По факту гибели женщины в Симе от ледяной глыбы возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту причинения женщине смертельных травм при падении снега с крыши жилого дома.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 12 марта. Все случилось, когда женщина шла мимо дома №8 по улице Кирова. С крыши сорвалась ледяная глыба и упала ей на голову. Удар оказался смертельным.

«В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и установлены виновные должностные лица, не обеспечившие своевременную очистку кровли жилого дома», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кроме того, прокуратура Аши сейчас проводит проверку управляющей компании ООО «Симское ЖКХ». Именно с крыши дома, который она обслуживает, упала глыба и убила местную жительницу. У управляющей компании уже затребованы документы, опрошены должностные лица данной организации.

Ранее руководителям управляющих организаций Ашинского муниципального района, в том числе руководителю ООО «Симское ЖКХ», городской прокуратурой объявлялись предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части очистки крыш от снега и наледи.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования.