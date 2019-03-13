После гибели женщины в Симе прокуратура проверяет управляющую компанию

Прокуратура Аши приступила к проверке управляющей компании ООО «Симское ЖКХ». Именно с крыши дома, который она обслуживает, упала глыба и убила местную жительницу.

В связи с происшествием в Симе, повлекшим смерть жительницы города от упавшего с крыши жилого дома куска льда, ашинским городским прокурором проводится проверка исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере и сфере благоустройства, в ходе которой у управляющей компании ООО «Симское ЖКХ» затребованы документы, опрошены должностные лица данной организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ранее руководителям управляющих организаций Ашинского муниципального района, в том числе руководителю ООО «Симское ЖКХ», городской прокуратурой объявлялись предостережения о недопустимости нарушения законодательства в части очистки крыш от снега и наледи. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 12 марта. Все случилось, когда женщина шла мимо дома №8 по улице Кирова. С крыши сорвалась ледяная глыба и упала ей на голову. Удар оказался смертельным. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области также проводится доследственная проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальной организации, обслуживающей жилой дом.

В социальных сетях местных жители пишут, что через два часа после гибели женщины, коммунальщики приступили к уборке снега с крыши злополучного дома.

Ранее Госжилинспекция Челябинской области призвала всех жителей региона выйти на общественную борьбу с сосульками и наледью. Ничего сложного и опасного делать не нужно - ГЖИ всего лишь ждет от южноуральцев фотографий ледяных навесов, несущих потенциальную угрозу жизни и здоровью людей. Фотографии опасных ледяных навесов необходимо направлять на электронный адрес областной жилинспекции: ugzhi@mail.ru либо в интернет-приемную на официальном сайте, обязательно указав адрес дома, управляющую организацию и свои контактные данные. В инспекции обещают оперативно пересылать полученные снимки в обслуживающие организации. В случае, если «управляйки» в короткие сроки не приведут дом в надлежащее состояние, к решению проблемы будут подключаться инспекторы ГЖИ.