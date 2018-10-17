По факту издевательств над пациентами психдиспансера Магнитогорска возбуждено уголовное дело

Издевательства санитаров над пациентом психдиспансера Магнитогорска (Челябинская область) переросли в уголовное дело. В медучреждении работают следователи, они допрашивают свидетелей.

Следственный комитет по Челябинской области по результатам проверки информации СМИ о насилии санитаров психоневрологической больницы №5 Магнитогорска над пожилым пациентом возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», двое санитаров психиатрической клиники Андрей Быковский и Рушан Абдурахманов сначала кидали в спокойно сидящего на диване дедушку тапками, а после этого пнули его. Все происходящее медики сняли на видео. Парней в белых халатах это очень забавляло. Все происходило летом 2018 года.

Известно, что дедушка, над которым глумились подонки-санитары, недавно умер.

Губернатор Борис Дубровский вчера, 16 октября, потребовал уволить с «волчьим билетом» санитаров, издевавшихся над пациентом и применить максимально жесткие меры к самому главврачу.

Сегодня, 17 октября, приказ об увольнении главного врача психоневрологического диспансера Александра Беликова подписал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

«В лечебном учреждении следователи СК проводят необходимые следственные действия, в том числе проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в психоневрологическом диспансере Магнитогорска проверку также проводит прокурора региона.