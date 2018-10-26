По факту показательной «казни» наркокурьера в Троицке возбуждено уголовное дело

Полиция Челябинской области ищет «работодателей», избившего собственного наркокурьера в Троицке. По факту показательной «казни» возбуждено уголовное дело.

Полицейские региона изучили видео избиения 25-летнего парня из Троицка, размещенное в социальной сети. Возбуждено уголовное дело.

«Полицейскими осмотрено место преступления. Установлен потерпевший. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Устанавливаются все участники инцидента, запечатленного на видео», - сообщил начальник отделения по взаимодействию со СМИ регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», видео с избиением молодого парня группой вооружённых людей в масках появилось в соцсети в группе "Плохие новости 18+".

Судя по комментариям, парень – это наркокурьер. Его вывезли в чистое поле его же «работодатели». Его били руками, запинывали ногами и дубасили по нему палкой. Все удары приходились по жизненно важным органам.

Когда парень потеряет сознание, один из мучителей встал ему на голову и отчитался перед «заказчиком» о том, как наркокурьер был избит. Озвучивается и версия жестокой расправы. Якобы юноша воровал у своего «работодателя» - часть наркотика, который он должен был закладывать в Троицке.

Расследование уголовное дела продолжается.