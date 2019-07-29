По подозрению в получении взятки задержан сотрудник южноуральского медуниверситета
Происшествия
Сегодня, 16:33
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске по подозрению во взятке задержан руководителя отдела капитального строительства и ремонта Южно-Уральского государственного медицинского университета Юрий Шумаков. Его подозревают в получении взятки.

Задержание Юрий Шумакова силовики официально не комментируют, но этот факт агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный информированный источник. Его проводили оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Челябинской области в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Получение взятки». По предварительной информации Шумаков получал деньги от предпринимателя, гарантируя ему победу на конкурсах, которые проводит вуз.

В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области информацию пообещали прокомментировать позднее.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ГУ МВД по Челябинской области
взятка
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