Почта России не допустила прибытия в Челябинск посылки с автоматом Калашникова

Почта России не допустила прибытия в Челябинск посылки с огнестрельным оружием. Предположительно, в ней находился автомат Калашникова. Еще одна посылка с конструктивными элементами огнестрельного оружия должна была отправиться из столицы в далекий Магадан.

Опасные вложения специалисты службы безопасности Почты России обнаружили вчера вечером, 21-го мая, в Москве, в ходе обработки почты с использованием специального досмотрового оборудования. Огнестрельное оружие они выявили в двух почтовых отправлениях.

Посылки были сразу же задержаны. Как сами отправления, так и информация об отправителе и получателях были переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения.

Происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений, отмечают в Почте России.