Полицейские Челябинска не дали горожанам выпить паленый алкоголь
Не дошли до магазинов Челябинска 8000 бутылок контрафактного алкоголя. Немаркированную продукцию изъяли полицейские областного центра.
На территории города Челябинска проводятся мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных акцизных марок на территории города Челябинска.
«В помещении торгового павильона, расположенного по улице Горького в Калининском районе, выявлен факт хранения и продажи немаркированной в установленном законом порядке алкогольной продукции. Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель, организовал в данном павильоне продажу немаркированной алкогольной продукции производства сопредельного государства, по ценам, значительно ниже официально установленных», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску Игорь Федоров.
Из торгового павильона изъято около 480 единиц алкогольной продукции на сумму более 140 тысяч рублей.
Также в помещении торгового павильона, расположенного по улице Шоссе Металлургов, выявлен факт хранения и продажи немаркированного алкоголя, организованные индивидуальным предпринимателем. Полицейскими в данном павильоне обнаружено и изъято около 440 единиц алкогольной продукции, не имеющей соответствующей маркировки, на сумму 130 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»
«Также в помещении торгового бокса по улице Лебединского выявлен факт хранения немаркированной алкогольной продукции, производства сопредельного государства. Из торгового бокса полицейскими изъято около 4 700 единиц алкогольной продукции. Изъятая продукция направлена на исследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Челябинскими полицейскими в ходе мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции изъято более 8 000 единиц немаркированного алкоголя.