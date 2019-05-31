Полицейские Челябинска «очищают» город от очередных наркоманов

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Челябинска и инспекторы городского ГИБДД задержали с наркотиками еще пятерых наркоманов.

За прошедшие сутки на территории Ленинского, Металлургического, Тракторозаводского и Курчатовского районов города задержали четырех мужчин в возрасте от 25 до 42 лет и женщину. Все пятеро задержанных являются жителями города Челябинска, трое их них ранее судимые.

В ходе личного досмотра у задержанных обнаружены и изъяты синтетические наркотические вещества общей массой около 3,97 грамма и наркотическое вещество растительного происхождения массой более 16 граммов. «Дурь» предназначалась для личного употребления.

«По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой и второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Санкции данных частей статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Один из водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.