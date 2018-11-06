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Полицейские Магнитогорска устроили погоню со стрельбой

Полицейским Магнитогорска (Челябинская область) пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя.

Погоня началась на улице Галлиулина.  Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль ВАЗ-2108, но водитель транспортного средства проигнорировал требования и продолжил движение. Стражами порядка было организовано преследование автомашины, в ходе которого водитель не реагировал на неоднократное требование сотрудников полиции об остановке, грубо нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для жизни и здоровья окружающих.

«В целях остановки транспортного средства, находясь на 7-м километре автодороги Магнитогорск – Кизильское, сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие, произведя несколько предупредительных выстрелов по колесам транспортного средства. В результате попадания автомобиль потерял управление и остановился, находящиеся в салоне ВАЗа попытались скрыться от полицейский, но были задержаны и доставлены в отдел полиции», - сообщили в региональном полицейском главке.

По решению суда водителю назначен административный арест на срок четверо суток.

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ГИБДД
Магнитогорск