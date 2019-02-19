Полиция Магнитогорска просит о помощи

Полиции Магнитогорска (Челябинская область) необходимо содействие в установлении личности погибшего в ДТП мужчины. Документов у него при себе не оказалось.

Авария произошла 18 февраля в шесть часов утра в районе дома №174А по проспекту Карла Маркса. 60- летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 322132», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП пешеход – неустановленный мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Магнитогорску.

Сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление личности погибшего.

Просим жителей оказать содействие в установлении личности погибшего: мужчина среднего телосложения, славянской внешности, рост 160-165 сантиметров, волосы седые. Был одет в куртку серого цвета, шапку вязаную спортивную светло-серого цвета, черные спортивные брюки с лампасами и надписью «Адидас», вязаный шарф на шее белого цвета с синей полоской, зимние кожаные ботинки черного цвета на шнурках.

Информацию необходимо сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Магнитогорску: 8(3519)20-90-14.