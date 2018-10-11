После вмешательства прокуратуры в дома жителей Копейска пришло тепло

В Копейске (Челябинская область) отопительный сезон в трех домах начался только после вмешательства прокуратуры. Теплоснабжения не было из-за отсутствия необходимо оборудования.

В Копейске на протяжении длительного времени наиболее проблемными являлись многоквартирные дома № 22 и 24, расположенные по улице Станционной и № 1 по улице Жигулевской.

«На момент подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов, в связи с бездействием администрации по решению вопросов, связанных с обеспечением теплоснабжения домов, прокуратурой города главе Копейска внесены представления, объявлено предостережение о недопустимости срыва отопительного периода», - сообщили в прокуратуре региона.

В результате принятых мер реагирования в домах по улице Станционная установлено новое оборудование. В доме по улице Жигулевской установлено установлена система газоснабжения, в том числе, газовые котлы в каждой квартире.

Благодаря принятым прокуратурой города мерам реагирования жители указанных домов своевременно обеспечены теплоснабжением.