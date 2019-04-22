Прокуратура Челябинской области проведет проверку по публикациям СМИ о смерти 95-летнего ветерана

Прокуратура Челябинской области проведет проверку по публикациям СМИ о неоказании медицинской помощи 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны, приживающему в Кизильском районе.

Напомним, ряд СМИ в выходные сообщил о смерти на территории больницы в Кизильском районе 95-летнего ветерана, которого родственники доставили в лечебное учреждение.

Журналисты, со ссылкой на одну публикацию девушки (она не является родственницей дедушки), написали, что ветерану отказали в госпитализации, ссылаясь на нехватку мест, и он умер на крыльце больницы (по другой версии – на скамейке на территории лечебного учреждения).

На самом деле мужчине, приехавшему на плановую госпитализацию, стало плохо в тот момент, когда он уже поднимался по лестнице в больнице. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти ветерана не удалось.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Кизильского района проводится проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан», - отметили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следственное управление СКР по Челябинской области также проводит доследственную проверку по данному факту.

Не останется в стороне и министерство здравоохранения. Министр Сергей Приколотин уже публично опроверг появившуюся в СМИ недостоверную информацию о неоказании медицинской помощи ветерану войны. Минздрав намерен разобраться и с первоисточником слуха. «С первоисточником, который выложил эту информацию, проведем все необходимые действия в рамках законодательной базы», - пообещал Приколотин.