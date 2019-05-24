Прокуратура наказала клуб-отель на берегу Тургояка за разведение форели

Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы Челябинской области - озера Тургояк. По факту незаконной отсыпки береговой линии и нелегального разведения рыбы возбуждено два административных дела.

Выездной проверкой с привлечением специалистов установлено, что между ООО «Золотой пляж» и физическим лицом заключен договор аренды маломерного судна и временного сооружения – наблюдательного пункта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в начале апреля общественники «Гражданского патруля» обнаружили в акватории уникального водоема понтоны с садками молодой форели и работающую рядом с озером строительную технику. На территории отеля «Золотой пляж» была выкорчевана вся растительность, природный ландшафт отсыпали каменным отсевом. Появились новые нестационарные объекты.

«В нарушение Водного кодекса арендатор использует акваторию озера Тургояк под размещение понтонов с садками для содержания рыбной аквакультуры в отсутствие решения министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области о предоставлении водного объекта в пользование. По результатам проверки природоохранным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушениями установленных условий», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, прокурор обратился в Миасский городской суд с требованием запретить незаконную хозяйственную деятельность по разведению и содержанию форели в акватории озера Тургояк, противоречащую режиму особой охраны экологической системы озера.

Кроме того, установлено, что ООО «Золотой пляж» произведена отсыпка грунтом акватории озера, береговая линия изменена и укреплена опорной стеной из природного камня. Указанные работы выполнены в границах охранной и водоохраной зоны озера Тургояк в отсутствие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проекта производства строительных работ.

В отношении ООО «Золотой пляж» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Административные материалы направлены для рассмотрения в региональное министерство экологии.

В минэкологии отмечают, что за последнее время было выявлено много нарушений природоохранного законодательства на озере Тургояк. В их числе - незаконное размещение пирсов и насосов для водопотребления в акватории озера, снятие плодородного слоя почвы и вырубка кустарника в отсутствие проекта освоения лесов, а также незаконные ограждения из колючей проволоки в береговой полосе.

Кроме того, специалисты министерства экологии установили факт выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Их источниками стали стационарные установки, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, который отсутствует в региональном и федеральном реестрах объектов негативного воздействия на окружающую среду. Заключение по проверке направлено в челябинскую природоохранную прокуратуру.