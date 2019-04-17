Прокуратура нашла виновных в пожаре на стройплощадке конгресс-холла

Прокуратура поставила вопрос об ответственности должностных лиц, не обеспечивших строительный контроль за ходом возведения здания Конгресс-Холла.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина прокуратура города Челябинска провела проверку соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства в сфере пожарной безопасности при строительстве на набережной реки Миасс здания конгресс-холла.

«Установлено, что ООО «УралНИИстром», выполняющим в соответствии с договором функции строительного контроля за ходом возведения данного объекта, не обеспечено надлежащее исполнение условий указанного договора. В результате данного бездействия сотрудниками подрядной организации, осуществляющей гидроизоляцию фундамента, огневые работы выполнены в непосредственной близости (менее пяти метров) от места хранения складирования горючих материалов, что является недопустимым и в свою очередь послужило причиной произошедшего возгорания», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данному факту генеральному директору ООО «УралНИИстром» прокурором города внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», восьмого апреля загорелась строительная площадка на месте будущего общественно-делового центра, который к саммитам ШОС и БРИКС возведут вблизи реки Миасс. Горели строительные материалы. По предварительным данным, площадь возгорания составила около ста «квадратов». Пожар огнеборцы потушили максимально быстро. О ликвидации открытого горения на стройплощадке вблизи реки Миасс было объявлено уже спустя 20 минут.