Прокуратура помогла: больница Еманжелинска погасила долги за лекарства

После вмешательства прокуратуры больница Еманжелинска (Челябинская область) погасила долги за лекарства. Задолженность перед поставщиками превышала 13 миллионов рублей.

Прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения требований бюджетного законодательства при исполнении государственных контрактов на территории Еманжелинска.

«Установлено, что между ГБУЗ «Городская больница № 1 Еманжелинск» и 58 организациями заключены государственные контракты на поставку товаров и медикаментов на сумму свыше 13 миллионов рублей. Несмотря на то, что хозяйствующими субъектами своевременно и в полном объеме поставлены необходимые медикаменты и сопутствующие товары, оплата указанных контрактов в установленном порядке не произведена», - сообщили в прокуратуре региона.

По итогам проверки прокуратура города в отношении главного бухгалтера ГБУЗ «Городская больница № 1 Еманжелинск» возбудила производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение должностным лицом заказчика сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд».

Постановлением главного контрольного управления Челябинской области за указанное правонарушение он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя бюджетного учреждения, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В результате задолженность по исполненным государственным контрактам была погашена в полном объеме.