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Вчера 13:57
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Прокуратура требует возбудить уголовное дело на директора МУП «Челябметротрансстрой»

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества МУП «Челябметротрансстрой» Александра Сухорукова. Материалы проверки надзорное ведомства направила в полицию Челябинска.

Проверкой установлено, что в Челябинске руководство МУПа «Челябметротрансстрой» оплачивает сотрудницам косметологов и коррекцию веса.

«Установлено, что генеральным директором предприятия в 2017-2018 годах за счет средств организации, путем перечисления себе социальных компенсационных выплат, возмещена стоимость приобретенной им туристической путевки своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Речь идет об Александре Сухорукове. Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП «Челябметротрансстрой» по статье «Присвоение, совершеннее лицом с использованием своего служебного положения».

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прокуратура Челябинской области

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