Присылайте свои новости

Прокурор области потребовал ускорить расследование уголовного дела по общественному транспорту
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 18:05
Автор: 
Любовь Юрина

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин потребовал ускорить расследование уголовного дела о коррупции в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт».

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В 2019 году прокуратура Челябинска по поручению Виталия Лопина провела проверку в отношении ООО «Общественный городской транспорт». В ходе проверки были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ, установлены случаи фиктивного оформления работ по техобслуживанию автобусов.

Материалы прокурорской проверки были направлены в УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159  Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере».

Также ранее прокуратура установила прямую корыстную заинтересованность руководства ООО «Первая Гильдия+» в совершении противоправных действий в отношении ООО «ОГТ» с использованием своего служебного положения. В ноябре 2018 года по требованию прокуратуры в отношении экс-заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации».

Автор: 
Любовь Юрина
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прокуратура Челябинской области
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