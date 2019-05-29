Против руководителя «Злат-ТВ» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющей обязанности директора муниципального предприятия «Злат-ТВ» Дарьи Сивухиной. Ее подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Дарьи Сивухиной агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в следственном отделе по городу Златоусту. Оно было заведено еще 8 мая по части третьей статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с использование служебного положения, а равно в крупном размере».

«Уголовное дело в отношении Дарьи Сивухиной возбуждено по материалам проверки УФСБ по Челябинской области. В ходе расследования уголовного дела установлено, что исполняющая обязанности директора «Злат-ТВ», используя служебное положение, из корыстной заинтересованности, путем злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме один миллион 675 тысяч рублей, принадлежащие муниципальному образованию Златоустовский городской округ», - сообщил старший следователь следственного отдела по Златоусту Евгений Мезенцев.

Ранее в Златоусте состоялось внеочередное совместное заседание Общественной Палаты и Союза журналистов Челябинской области. Поводом стало заявление исполняющей обязанности директора «Злат-ТВ» Дарьи Сивухиной. Руководитель златоустовской телекомпании рассказала о якобы прямых угрозах ее свободе, карьере и даже благополучной жизни в городе со стороны бывших силовиков, а ныне руководителей одной из управляющих компаний Златоуста. По словам Сивухиной, они заставляли ее дать показания против главы Златоуста Вячеслава Жилина по делу с муниципальными контрактами, в противном случае угрожают уголовным делом. А ведь, как оказалось, оно уже было заведено.

«Я за весь свой стаж в журналистике не припомню такого. Что у нас лихие 90-ые вернулись? Сейчас у нас в городе идет проверка контрольно-счетной палатой деятельности администрации Златоуста. Крутолапов и Морозов (бывший руководитель СК Златоуста) мне сказали, что уже 26 мая на стол врио губернатора Текслеру ляжет доклад. Что они уже в курсе, какое будет решение, а также, что они знают, кто будет мэром вместо Жилина в ближайшее время, кто будет руководить нашей телекомпанией. Они уже все за Текслера решили. Мне предложили «сдать» главу, рассказать, что он через нашу телекомпанию проводил бюджетные деньги, в противном случае, пригрозили, что против меня возбудят уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Если я соглашусь, мне пообещали защиту и помощь в трудоустройстве», - рассказала Дарья Сивухина.

В подтверждение своих слов Дарья Сивухина предоставила аудиозапись разговора. На ней слышно, что мужские голоса действительно пытаются склонить ее к сотрудничеству в их интересах. В противном случае обещают уголовное преследование и невозможность дальнейшей работы в Златоусте. Но, действительно ли эти угрозы произносят Крутолапов и Морозов?

При этом Дарья Сивухина уверяла, что все контракты, заключенные с мэрией, законны. А в эфире телекомпании последнее время выходят сюжеты на острые коммунальные темы, которые явно неугодны бывшим силовикам, а ныне хозяевам коммунального бизнеса Златоуста.

«Мы прослушали аудиозапись. Дарью Сивухину действительно склоняют дать показания против Жилина. Налицо конфликт интересов. Мы будем держать ситуацию на контроле. Угрожать журналисту – это недопустимо», - отметил член Общественной палаты Челябинской области Сергей Жигалин.

Исполняющая обязанности директора телекомпании «Злат-ТВ» по факту поступивших угроз сегодня, 29 мая, написала заявление в прокуратуру Златоуста.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в январе сотрудники ФСБ провели выемку документов в муниципальном предприятии «Злат-ТВ». Учредителем и собственником этой компании является администрация Златоуста. При этом, по информации одного из местных парламентариев, глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин является аффилированным лицом в двух медиаактивах города. Собственником телеканала «Пятница» и радиостанции «Авторадио» является ООО «Евразия», в числе учредителей которого числится супруга главы – Ульяна Жилина, а также близкие друзья и компаньоны – Армен Сгоян и Олег Шляхтин.

По словам парламентария, глава распорядился заключить договор между МУП «Злат-ТВ» и ООО «Евразия» на размещение радиосюжетов. Кроме того, согласно договора весь персонал и имущество телеканала и радиостанции совершенно бесплатно размещаются на площадях МУП «Злат-ТВ». Депутат также подчеркивает, что персонал ООО «Евразия» за счет средств муниципалитета производит рекламную продукцию для своих целей, получая при этом заработную плату в МУП «Злат-ТВ».

И даже функционирование передатчика и иного оборудования ООО «Евразия» также оплачивается за счет МУП «Злат-ТВ», хотя это оборудование есть и у муниципального предприятия и арендовать его нет никакого смысла.

Если вина Дарьи Сивухиной будет доказана, то ей грозит до шести лет лишения свободы.