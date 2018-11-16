Пьяный дед с сигаретой едва не погубил внуков

Курение и пьянство пенсионера из Челябинска едва не унесло жизни маленьких детей. Дедушка двух внуков уснул с непотушенной сигаретой.

Сегодня, 16 ноября, в 12 часов дня через систему «112» поступил сигнал о том, что из квартиры на первом этаже одного из домов по улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска идет сильный дым.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты.

«Чтобы не распространились продукты горения в подъезд входная дверь в горящую квартиру не вскрывалась. Сотрудники федеральной противопожарной службы проникли в жилье через окно и приступили к поиску жильцов. Через девять минут были обнаружены два пострадавших, затем еще один. Пожарные через окно произвели спасение людей: двоих детей двух и пяти лет, и мужчину 1949 года рождения. Четыре человека – жители подъезда, эвакуировались самостоятельно», - сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Двухгодовалый ребенок отправлен в медицинское учреждение, второму ребенку и мужчине пожарные до прибытия «скорой помощи» длительное время проводили реанимационные мероприятия. Пострадавшие пришли в сознание и были направлены в лечебные учреждения. С родственниками пострадавших работают психологи МЧС России.

Причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания. Со слов соседей, хозяин квартиры – пострадавший мужчина - курил и выпивал.