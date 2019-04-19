Пьяный водитель из Башкирии - сотрудникам ГИБДД: Я не хотел пить, грабители заставили

Прокуратура Красноармейского района (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в ложном доносе. Он пытался убедить сотрудников ГИБДД, что сел за руль пьяным не по своей воле.

Житель Башкирии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД за управлением автомобилем ВАЗ-2107 на автодороге Миасское-Шадринск.

«С целью избежать ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый рассказал сотрудникам, что незадолго до этого на автодороге вблизи Далматово Курганской области, неустановленные лица, применив насилие, похитили у него денежные средства, а также применив насилие, заставили выпить водку в количестве 250 миллилитров», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Когда мужчину доставили в полицию. Там его предупредили об уголовной ответственности за ложный донос и он признался, что соврал сотрудникам ГИБДД.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд.

Фото: Инна Шемаева