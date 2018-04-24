Пьяный житель Увельского района до смерти забил скалкой свою знакомую

Житель Увельского района (Челябинская область) до смерти забил скалкой свою знакомую. За убийство он 12 лет проведет в колонии строгого режима.

В Увельском районном суде провозглашен приговор местному житель, которым он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в незаконном проникновении в жилище.

«Суд установил, что мужчина 2 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью поиска ранее ему знакомой, проник в дом потерпевшей, выбив входные двери. После чего на почве внезапно возникшей неприязни, в доме, а также на прилегающей к дому территории, нанёс женщине не менее семнадцати ударов руками, ногами и скалкой в жизненно-важные органы, что повлекло за собой смерть потерпевшей на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе суда Увельского районе.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал.

Суд назначил Муравьеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 1 месяц в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, приговором с осужденного в пользу дочери потерпевшей в качестве компенсации морального вреда взыскано 800 000 рублей, а также материальный ущерб в размере 50 000 рублей. Это расходы на погребение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.