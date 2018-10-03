Руководство детского дома наказано за убийство, совершенное подростком

Прокуратура Чесменского района (Челябинская область) привлекла к ответственности должностных лиц Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после того, как их воспитанник убил 49-летнюю женщину.

Преступление было совершено в ночь на 16 сентября 2018 года в одном из частных домов села Чесма. Компания, в которой оказался 17-летний воспитанник местного детского дома, распивала спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора. Юноша нанес многочисленные удары 49-летней местной жительнице. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Выяснением того, как несовершеннолетний подросток, который ночью должен был находиться в детском доме, оказался среди пьяных, занимаются следователи СКР по Челябинской области.

По факту совершения преступления свою проверку провела и прокуратура. В ее ходе были выявлены нарушения законодательства, допущенные уполномоченными органами в сфере предупреждения преступлений несовершеннолетними.