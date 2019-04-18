Сегодня ночью в цехе ЧМК загорелся газопровод

В доменном цехе Челябинского металлургического комбината сегодня ночью, 18 апреля, произошло возгорание газопровода в доменном цехе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧМК, пожар потушен, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

По данным управления по обеспечению безопасности населения Челябинска, информация о происшествии на комбинате от старшего диспетчера службы «01» была получена в 23 часа 15 минут. Пожару был присвоен повышенный ранг пожарной опасности №2.

«После прибытия оперативных служб было установлено, что в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация сварного шва трубы для подачи газа в доменную печь, с последующей утечкой газа и его загоранием», - сообщили в управлении.

Пожар был ликвидирован сегодня, 18 апреля, около четырех часов утра.