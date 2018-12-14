Сергей Богдан - об избиении подростка тренером в Челябинске: Я поступил бы так же, он защищал детей

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу челябинец Сергей Богдан уверен, что в ситуации с избиением тренером спортивной школы «Батыр» подростка не все так однозначно. Но он сам поступил бы так же, встав на защиту детей.

Корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» удалось связаться с шестикратным чемпионом мира, двукратных обладателем Кубка мира, двукратным чемпионом Европы и шестикратным чемпионом России по кикбоксингу Сергеем Богданом. Легендарный и именитый челябинский спортсмен сейчас живет в Сочи, где открыл собственный центр единоборств, в котором приобщают южан к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Он высказал свое мнение о ситуации с избиением пьяного подростка в Челябинске, в котором замешан тренер спортивной школы по кикбоксингу Рустам Шадаев.

«В Челябинске молодежь очень сложная. В отдельных районах вообще беспредельщики. Я не могу за кого-то ручаться, но люди, которые в спорте, которые добились определенных результатов, они уверенные в себе, спокойные. Что касаемо тренера, он заступился за своих детей, я бы поступил так же. Что касается тяжких телесных, тут уже должно заниматься следствие», - сказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» Сергей Богдан.

Как сообщало агентсво, в Челябинске продолжается расследование уголовного дела по факту избиения подростка возле торгового комплекса «Стрела». Между подростком и тренером спортшколы произошел конфликт, в результате чего последний нанес 14-летнему парню несколько ударов по голове.

По данному факту возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сам Рустам Шадаев утверждает, что он пошел на такой шаг потому, что защищал своих воспитанников. По его словам, трое пьяных подростков подкараулили их возле спортшколы и требовали вывернуть карманы и отдать им все содержимое. Пострадавший подросток угрожал зарезать тренера и его детей.

Сейчас тренер находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.