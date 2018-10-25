Силовики задержали двух заместителей главы Троицка

В Троицке задержаны два заместителя главы города. Это Анна Чистякова и Марина Брунцова. Обе чиновницы сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

В администрацию Троицка силовики нагрянули вечером 24 октября. Они задержали заместителя главы по общим вопросам Анну Чистякову и зама по финансам и экономике Марину Брунцову.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник, задержание чиновниц проходило в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения». В нем фигурирует сумма в 400 тысяч рублей. Чиновницы незаконно выписывали себе премии.

Марина Брунцова и Анна Чистякова помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Марина Брунцова является женой уволенного ранее из администрации Троицка по подозрению в коррупции Григория Ремезова, который в свою очередь является родным братом руководителя МКУ «Гражданская защита» Владислава Ремезова, арестованного в сентябре 2018 года.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, в период 2011-2018 годов руководитель МКУ Владислав Ремезов присвоил денежные средства учреждения в сумме не менее 700 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).