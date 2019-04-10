СКР взял на контроль жестокое убийство пенсионеров в Челябинске

Следственный комитет по Челябинской области выясняет обстоятельства убийства двух пенсионеров. Их тела с проломленными головами были обнаружены в частном доме.

ЧП произошло в частном доме, расположенном в поселке Мебельный. Тела супругов 71-го и 79-ти лет обнаружили родственники, которые пришли проведать пожилых людей. У пенсионеров черепно-мозговые травмы.

По предварительной информации, пенсионеры стали жертвами ограбления. Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, на месте сейчас работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование взято на личный контроль руководителем управления Денисом Чернятьевым.

Подробности трагедии пообещали рассказать позже.