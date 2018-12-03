Слесарь из поселка Кленовка заживо сжег жену и ее любовника

Ревнивый муж из Еманжелинского района (Челябинская область) до бессознательного состояния избил жену и ее любовника, после чего вывез их на машине в лес и спалил вместе с автомобилем. После этого мужчина сам сдался полиции.

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Виталия Борисенко из Еманжелинского района. Он признан виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью.

Преступление было совершено третьего января 2018 года. Виталий Борисенко, работавший слесарем в крупной коммунальной организации, семьей праздновал наступление Нового года в компании семьи родной сестры супруги. Ночью его разбудила сестра супруги, которая рассказала, что его супруга изменила ему с ее мужем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил свояка, а затем и жену.

Пока ревнивец бил женщину, ее любовник успел покинуть квартиру и уехать в соседнее село. Обвиняемый поехал искать виновника семейного раздора. Обнаружив мужчину, он избил его до бессознательного состояния, выволок из дома и закрыл в багажнике машины. После этого Виталий Борисенко вернулся в квартиру, в которой произошла измена и продолжил избивать супругу. Удары он наносил до тех пор, пока женщина не потеряла сознание. Ее он также запер в багажнике машины.

«Обвиняемый привез супругу и ее любовника в лес и сжег автомобиль с находившимися внутри потерпевшими. Их смерть наступила на месте происшествия от отравления угарным газом и действия открытого пламени. Пятого января 2018 года добровольно сообщил о совершенном преступлении сотрудникам полиции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На момент поджога автомобиля потерпевшие были еще живы.Обвиняемый ранее судим, на иждивении остались двое малолетних детей. На суде свою вину он признал частично.

Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.