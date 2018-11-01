Сотрудников аппарата правительства и губернатора Челябинской области эвакуировали сегодня, 1 ноября, в срочном порядке из занимаемого ими здания.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в правительстве области, в 14 часов 50 минут в здании правительства сработала пожарная сигнализация. По сведениям источника из регионального полицейского главка, на пульт дежурного ЕДДС поступил звонок о заложенном взрывном устройстве.

Уже в 14 часов 55 минут подъехал первый пожарный расчет. Началась экстренная эвакуация всех находящихся в здании людей. В 15 часов 3 минуты здание было оцеплено. Подъехали кинологи с собаками.

Источник в правительстве уточнил, что сегодня губернатор Борис Дубровский работает в Екатеринбурге (в аппарате полпреда в УрФО). В Челябинске контролирует ситуацию с эвакуацией первый вице-губернатор Евгений Редин.

В настоящий момент большинству сотрудников, покинувших свои рабочие места, разрешили уйти в расположенные неподалеку магазины или иные заведения, чтобы там погреться.