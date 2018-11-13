Суд вынес приговор односельчанам арестованного в Челябинске муллы-инвалида

Во вторник, 13 ноября, военный судья Приволжского суда Самарской области вынес приговор четырем жителям Южного Урала - пособникам террористов. Криминальная четверка из Кунашакского района признана виновной в организации преступной деятельности по части 2 статьи 205 - участие в террористической организации. Кстати, осужденные – односельчане задержанного накануне муллы-инвалида Амира Гилязова.

Весной этого года после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа людей, которые сотрудничали с запрещенной в России террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Операцию по их разработке и задержанию провели сотрудники регионального управления ФСБ. Данис Абдрахманов, Руслан Фаткуллин, Вадим Хабиров и Рафис Халилов сегодня предстали перед судом.

Три участника криминальной группы получили от шести до шести с половиной лет колонии общего режима. Им назначены штрафы в размере 100 тысяч рублей. Организатор деятельности криминального квартета получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что недавно арестованный в Челябинске мулла-инвалид Амир Гилязов был хорошо знаком с членами преступной группировки. Мало того, они родились и выросли в одном поселке, стало быть, знали друг друга с детства.

45-летний мулла из Челябинска Амир Гилязов был задержан 23 октября по подозрению в вербовке жителей Южного Урала на войну в Сирии. Инвалиду с детства предъявили обвинение по части 2 статьи 205 - организация и участие в деятельности террористической организации. Адвокат обвиняемого Алла Дунаева считает, что ее подзащитный невиновен и случайно сделал в интернете репост запрещенной информации.

В этот же день подозреваемого в вербовке жителя Челябинска судья Центрального района отправил в камеру следственного изолятора №1 на два месяца. Через четыре дня Амира Гилязова перевезли в СТБ-3 (специализированную туберкулезную больницу №3).

В настоящее время идет медицинское обследование задержанного по требованию уполномоченного по правам человека Челябинской области Маргариты Павловой. Если врачи признают тот факт, что Гилязова нельзя содержать в камере казенного учреждения, ему изменят меру пресечения на домашний арест.