Судьбой многодетного приемного отца из Челябинской области заинтересовался федеральный канал

Уголовным делом и судьбой многодетного отца из села Нововарламово Октябрьского района Челябинской области Игоря Мотыгина, обвиняемого в мошенничестве, заинтересовался федеральный канал НТВ. Сюжет о нем и его подростках вышел в среду, в программе «ЧП»

Во вторник, четвертого декабря, подсудимый Игорь Мотыгин обрел долгожданную свободу, но всего лишь на восемь часов. В этот день у него закончился срок нахождения под домашним арестом. Дома, взаперти, он провел один год и 25 дней. Новую меру пресечения ему не вынесли. Игорь Анатольевич собрался в областной центр за подарками для своих приемных детей.

Но, не тут-то было. После выхода публикации на информационном сайте «Урал-пресс-информ», обвиняемого в мошенничестве приемного родителя, поздно вечером вызвали в следственный отдел СКР по Октябрьскому району. Следователь Зуев взял с мужчины подписку о невыезде. Игорь Мотыгин в этот вечер поменял статус из подсудимого на подследственного. Судья Октябрьского района отправил дело на доследование, не найдя в уголовном деле во время судебных заседаний фактов мошенничества.

«Теперь при любой поездке в Челябинск мне необходимо писать заявление на имя следователя и объяснять причину поездки в город, - рассказал Игорь Анатольевич. - Давая подписку о невыезде, я написал заявление на поездку в город за покупками для моих воспитанников».

Там-то в городе его и поймали федеральные телевизионщики и сняли про него сюжет, который вышел пятого декабря в программе «ЧП». Теперь Мотыгин надеется на то, что его историю увидят зрители всей России и на его дело обратят внимание российские правозащитники.

Напомним нашим читателям о том, что летом прошлого года Игоря Мотыгина обвинили в фактах мошенничества и завели на него уголовное дело. Оно несколько месяцев рассматривалось в суде Октябрьского района. Однако районный судья так и не нашел в деле доказательств того, что Игоря Мотыгина можно было обвинить в преступлении и отправить за решетку.

В конце ноября этого года дело отправили на дополнительное расследование.