Телефонного «банкира» из Южноуральска отправили за решетку

Телефонного «банкира» из Южноуральска (Челябинская область) отправили за решетку. Он обманул местных жителей на 250 тысяч рублей.

Южноуральским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее судимого жителя города по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданам».

На основании представленных государственным обвинением доказательств установлено, что подсудимый со своего абонентского номера телефона на неизвестные ему номера отправлял смс – сообщения о списании у абонента с лицевого счета денежных средств, и предлагал получателю перезвонить для уточнения причин списания денег.

«Перезванивавшим гражданам злоумышленник представлялся сотрудником банка, и убеждал, для предотвращения списания денег, осуществить ряд операций с банкоматами с использованием банковских карт, вследствие чего производилось списание принадлежащих гражданам денежных средств, с переводом их на лицевой счёт банковской карты, находившейся в пользовании мошенника. Всего таким способом подсудимый совершил 12 преступлений, в результате которых гражданам причинён ущерб в общем размере более 250 тысяч рублей», - сообщили в региональной прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены судом в полном объёме.