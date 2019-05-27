Четвертый день продолжаются поиски подростка, утонувшего в карьере под Копейском

Водолазы поисково-спасательной службы Челябинской области и специализированной пожарно-спасательной части с началом светового дня продолжили работы на территории затопленного карьера. Все оперативные мероприятия проходят в условиях повышенного риска для спасателей.

26 мая водолазные группы совершили 9 погружений, обследована площадь в 1500 квадратных метров. Сотрудники шестого отряда федеральной противопожарной службы и волонтёры проводят осмотр береговой линии водоема. Организована работа психолога.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 24 мая в поселке Бажова. По предварительным данным, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте ЧП в первые часы после трагедии была сформирована значительная межведомственная группировка. Привлечены самые квалифицированные и опытные специалисты, в достаточном количестве задействована необходимая техника и оборудование.

«Работы проходят в тяжелых условиях. Глубина исследуемого объекта достигает 32 метров (высота 10-этажного жилого дома), специалисты работают в условиях практически нулевой видимости, большого перепада температур и неоднородного рельефа дна. При этом существует реальная угроза дальнейшего обрушения породы (карьер представляет собой многоуровневую выработку) любое неверное решение может привести к самым негативным последствиям для спускающегося на большие глубины водолаза», - сообщил заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.

Поиски 13-летнего подростка не прекращаются.