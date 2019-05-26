В карьере под Копейском ищут утонвшего подростка

В карьера вблизи посёлка Бажова Копейского района (Челябинская область) водолазы поисково-спасательной службы Челябинской области обследуют дно в поисках мальчика 13 лет.

Дети играли на берегу, когда грунт осыпался и трое из них оказались в воде. Двое выбрались самостоятельно, с ними работают сотрудники ПДН и специалисты психологической службы.

«В поисках задействованы 7 человек личного состава поисково-спасательной службы области, в том числе четыре водолаза. Спасатели применяют эхолот - устройство использующее звуковые импульсы для исследования структуры дна и обнаружения подводных объектов», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

Так же в поисково-спасательной работе принимают участие: силы Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, специалисты психологической службы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.