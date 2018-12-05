У челябинского должника забрали автомобиль в счет уплаты алиментов

У горе-отца судебные приставы Челябинской области арестовали иномарку и отдали ее бывшей жене до того момента, пока тот не погасит долг в более чем 600 тысяч рублей. Владелец авто согласился с таким наказанием.

Житель Тракторозаовдского района Челябинска с осени 2016 года как мог уклонялсся от выплаты алиментов своей бывшей жене. Ни административное наказание, ни уголовная ответственность не побудили нерадивого папашу исполнять свои прямые обязанности в отношении двух своих детей.

По «административке» мужчина добросовестно отработал 50 обязательных часов. И благополучно забыл о накопившемся долге. В январе 2018 года судебные приставы привлекли его уже к уголовной ответственности. В суд дело было передано в феврале, но рассмотрение состоялось только в августе. Все это время с должником не было никакой связи, решался вопрос о его розыске. По уголовному делу суд назначил ему восемь месяцев исправительных работ, которые он будет отрабатывать на основном месте работы. К моменту вынесения приговора ему удалось найти место работы с официальным трудоустройством.

Взыскивать с должника деньги будут, но это никак не уменьшает его долг перед детьми. Уговоры судебных приставов ничего не решают. Тогда исполнители решили арестовать его автомобиль. Бывшая жена дала согласие стать ответственным хранителем арестованного автомобиля. Прежний супруг согласился с таким поворотом дела.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, должнику посоветовали оплатить долг в течении десяти дней. Иначе его автомомбиль уйдет «с молотка». Бывший супруг пообещал подумать и решить проблемы с выплатой накопившегося долга.