У продавцов салона сотовой связи «Теле2» из-под носа увели мобильный телефон

Полицейские Челябинска по «горячим» следам раскрыли кражу мобильного телефона. Продавцы салона сотовой связи «Теле2», отвлеклись на других покупателей и не заметили вора. Пропажу они обнаружили после закрытия салона.

В полицию Металлургического района обратился заместитель директора салона сотовой связи, расположенного по улице Сталеваров и рассказал о краже телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

Оперуполномоченные отсмотрели видеокамеры, расположенные в торговом помещении и установили предполагаемого вора.

«В ходе проведения мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый житель Челябинской области. Похищенное имущество задержанный успел сбыть, а вырученные за продажу сотового телефона деньги, потратил по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

«В полицию в случае совершения каких-либо противоправных действий потерпевшим необходимо сразу обращаться в полицию. Это поможет своевременно отреагировать и организовать работу полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», - отметил исполняющий обязанности начальника отдела полиции «Металлургический» управления МВД России по городу Челябинску Артем Кузьмин.

Челябинцы могут круглосуточно обращаться в полицию по телефону службы «02», а также непосредственно в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску или дежурные части районных отделов полиции.