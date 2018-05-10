У знаменитых организаторов финансовой пирамиды Филимоновых – еще 1200 жертв

Печально знаменитые в Челябинске и далеко за его пределами супруги Филимоновы, Константин и Светлана, организовавшие высокодоходную (для них) финансовую пирамиду, стали фигурантами нового уголовного дела.

Седьмого декабря 2016-го года супруги были осуждены Калининским районным судом Челябинска по части четвертой статьи 159 УК РФ за обман 45-ти человек на сумму 97 миллионов 300 тысяч рублей. Константин Филимонов получил семь с половиной лет лишения свободы, его вторая половина – на год меньше. Кроме того, каждого из них суд приговорил к 150-тысячным штрафам.

Теперь этому же суду предстоит рассмотрение нового уголовного дела в отношении семейной пары. Теперь число жертв предприимчивых супругов с широким размахом – ни много ни мало 1 тысяча 200 человек. Сумма причиненного обманутым людям ущерба также значительно возросла, превысив 642 миллиона рублей.

Прокуратура Челябинской области уже утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении супругов Филимоновых и направила его в Калининский районный суд. Теперь они также обвиняются по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере». Кроме того, супругов Филимоновых обвиняют по пункту «б» части четвертой статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По версии следствия, в период с апреля 2005-го по июнь 2010-го года обвиняемые под предлогом привлечения заемных денежных средств под высокие проценты в активы финансовой компании с выплатой до 60-ти процентов годовых похитили денежные средства 1 тысячи 200 граждан на общую сумму свыше 642 миллионов рублей. Своих махинации супруги проворачивали, являясь учредителями и фактическими руководителями ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции».

«В рамках уголовного дела заявлено 1189 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 600 миллионов рублей», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По ее словам, в целях восстановления нарушенных прав граждан и возмещения причиненного им ущерба органы предварительного расследования наложили аресты на 20 земельных участков общей площадью свыше 288 тысяч квадратных метров, расположенных в республике Черногория, а также на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организаций, подконтрольных обвиняемым.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», под стражей супруги Филимоновы находились с июня 2013-го года. Время, проведенное за решеткой, зачтено в срок отбываемого ими наказания по первому приговору.

Семейная пара находилась в международному розыске, по запросу Российской Федерации их экстрадировали из Черногории, где они скрывались. Их выдачи российская сторона потребовала в связи с преступлениями, совершенными в отношении 45-ти подозреваемых.

Когда первое уголовное дело находилось в стадии расследования, постепенно стали появляться новые жертвы – их число рекордно велико: 1 тысяча 200 человек.