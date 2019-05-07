Убийца пятерых человек в Нязепетровском районе взят под стражу

Исполняющий обязанности прокурора Нязепетровского района Арман Сакенбаев поддержал ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, убившему пятерых человек, в том числе маленького ребенка.

Шестого мая Нязепетровским районным судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», утром четвертого мая текущего года в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего ребенка.

«В ходе расследования установлено, что в ночь с третьего на четвертое мая 2019 года в доме № 3 по улице Паромская хозяин дома, его сожительница, а также их знакомые –обвиняемый и двое гостей распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес множественные ножевые ранения кухонным ножом четырем взрослым и ребенку, которые от полученных ранений скончались на месте», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В доме также находился семимесячный малыш. Его убийца не тронул. Сейчас он под присмотром медиков. Чиновники решают его дальнейшую судьбу.

Расследование уголовного дела продолжается.